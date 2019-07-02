حضري واقيًا من الشمس في منزلك

مع ارتفاع درجة الحرارة وأجواء الصيف الحارة والمشمسة، أنتِ بحاجة إلى كريم واقٍ يحمي بشرتك من حروق الشمس، لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع كريم واقٍ للشمس من زيت بذور العنب وفيتامين E ليحمي بشرتك من ظهور علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة ويمنع تهيج البشرة وتحسسها الناتج عن أشعة الشمس.

كما انه يحد من ظهور حروق الشمس ويمنع ظهور تصبغات الجلد تعرفي معنا على طريقة صنع في منزلك وحضريه بنفسك واحرصي على تطبيقه يوميًا، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

2 ملعقة كبيرة أكسيد الزنك

4 ملاعق كبيرة من زيت الياسمين

1/2 كوب من زيت بذور العنب

ملعقة كبيرة من جل الصبار

كبسولة من فيتامين E

ملعقة كبيرة من صابون شمع العسل

كوب ماء مغلي

- ابشري الصابون، ومن ثم أضيفي له زيت بذور العنب ثم ضعي المكونات على حمام مائي، وقلبي حتى يذوب الصابون تمامًا.

- أضيفي فيتامين E وأكسيد الزنك، وقلبي لحوالي دقيقتين وفي وعاء آخر، ضعي جل الصبار والماء المغلي على النار، قلبي لحوالي 3 دقائق.

- أضيفي خليط جل الصبار إلى خليط زيت بذور العنب، وقلبي جيدًا ثم أضيفي زيت الياسمين.

- ضعي الخليط في علبة كريم فارغة، واحفظيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.

