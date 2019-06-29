خطوات مهمة للمحافظة على شعرك الملون

عزيزتي، عليكِ الاعتناء بخصلات شعركِ الملونة، بعد عملية الصبغ، كي لا تُتلف وتخسري لونها أو لماعيتها وصحتها.

وإن اعتقدتِ أن استخدام شامبو للشعر المصبوغ سيكون الحل الوحيد للمحافظة على الشعر الملون، فأنتِ مخطئة.. إلى جانب هذا المستحضر المهم، عليكِ أن تتبعي خطوات أخرى، حسب «جمالك».

احمي شعركِ من االحرارة

تمامًا مثلما تحتاج بشرتكِ لواقي الشمس، كذلك هو الأمر أيضًا بالنسبة لشعركِ! احرصي على تطبيق واقي شمس على خصلاتكِ وذلك للمحافظة عليها، كما أن هذه الخطوة ستحافظ أيضًا على الشعر المصبوغ. كذلك، عند التوجه إلى البحر، احرصي على ارتداء قبعة وذلك لحماية شعركِ من أشعة الشمس الضارة. ولا تعرضي شعركِ للسيشوار بكثرة.

تجنبي الاستحمام بمياه ساخنة

المياه الساخنة تلعب دورًا سلبيًّا في المحافظة على لون الشعر، إذ تؤدي إلى بهتان الخصلات. لذلك، احرصي على الاستحمام بمياه باردة، وذلك لتجنب هذه المشكلة وللمحافظة على لون الصبغة لأطول مدة ممكنة.

استخدمي شامبو مخصصًّا للشعر الملون

للمحافظة على لون شعركِ ولتجنب بهتان الخصلات، من الضروري استخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ! احرصي على استخدام المستحضرات الخالية من الكبريت والسولفات. أدناه ستجدين مستحضرات شامبو مناسبة للشعر المصبوغ.

لا تغسلي شعركِ بكثرة

كلما ابتعدتِ عن غسل الشعر لوقت طويل، كلما حافظتِ أكثر فأكثر على الشعر الملون. لذلك، احرصي قدر الإمكان على عدم غسل الشعر بكثرة وذلك للمحافظة على خصلاتكِ المصبوغة.