الأزرق يطغى على مجموعة سهرات زهير مراد لصيف 2019

خلال أسبوع باريس للموضة أطلق المصمم اللبناني زهير مراد مجموعة فساتين ربيع وصيف 2019 «Haute Couture»، وأطلق عليها اسم «Aquatic Serenade» بمعنى أعماق المحيط والترانيم البحرية والتي استلهم منها مجموعته لهذا الموسم، مما خلق فساتين رائعة كاملة الأنوثة ومفعمة بالجمال، لذا فإن الأزرق يطغى على مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2019 للسهرات.

بالرغم من غنى الألوات التي تشكلت منها مجموعة فساتين زهير مراد 2019، إلا أن اللون الأزرق بمختلف درجاته كان المسيطر الأقوى من بين الألوان، وأخذت تصاميم الفساتين الزرقاء طابعًا مفعمًا بالشباب بفضل قصاتها الرائعة.

خذي جولة على الصور المرفقة لتتعرفي على مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2019، وشاهدي جمالها وأناقتها التي ستسحرك.

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