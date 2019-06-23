تخلصي من ترهلات العنق بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 01:02 مساء

العنق من أكثر المناطق التي تظهر عمر المرأة ويعاني كثيرٌ من السيدات من ترهلات في منطقة العنق وظهور التجاعيد، وهي مشكلة تضر إطلالتهن وتجعلهن يبحثن عن حلٍّ لهذه المشكلة مهما كلفهن الأمر، اليوم نُقدِّم إليكِ الحلَّ في خلطة سحرية من الطبيعة تساعدكِ على شدِّ ترهلات العنق وتجعلكِ تظهرين بمظهر أنيق وساحر، تعرَّفي معنا على هذه الخلطة

الجليسرين والدقيق
- اخلطي ملعقة صغيرة من الجليسرين وبياض بيضة مع ملعقة صغيرة من الدقيق حتى يصبح مزيجًا متجانسًا بقوام كريمي، ضعيه على بشرتكِ من الفك حتى الصدر لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي رقبتكِ بماء فاتر ومن ثم بماء بارد.
- كرِّري هذا القناع مرتين أسبوعيًّا على الأقل وسوف تشعرين بفرق واضح.
 

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