فساتين الأميرة ديانا في مزاد علني.. وهذه قيمتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 02:45 مساء

تم مؤخراً بيع 3 فساتين تخص الأميرة ديانا في مزاد علني بقيمة تصل إلى 3 أضعاف السعر الذي كان متوقعاً لها قبل بدء المزاد، وذلك على الرغم من أنها ملابس تخص ساعات النهار فقط وليست أزياء سهرة فاخرة تباع غالباً بمبالغ كبيرة

الفساتين الثلاثة وصل سعر بيعها معاً إلى 260 ألف جنيه أسترليني، بينما كان يتوقع منظمو المزاد أن يجمعوا فقط 90 ألف جنيه أسترليني، وهي عبارة عن فستان مقلم بخطوط طولية وفستان خوخي منقط وبدلة حمراء من قطعتين

الفستان المخطط باللونين الأبيض والأزرق الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل وارتدته الأميرة ديانا خلال زيارتها إلى دول الخليج مع زوجها الأمير تشارلز في عام 1986، تم بيعه بقيمة 106 آلاف جنيه استرليني في المزاد، حيث أكد مصمماه اللذان صمما أيضاً فستان زفافها أن الأخير لن يتم عرضه للبيع أبداً حيث ورثه ولداها الأميرين ويليام وهاري وهما يرفضان التخلي عنه تماماً

كما تم بيع الفستان الخوخي المنقط من تصميم كاثرين ووكر بمبلغ 93 ألف جنيه إسترليني، والذي ارتدته خلال مرافقتها لزوجها بزيارته للبحرين عام 1988، كما تم بيع بدلة من الصوف الأحمر المصقول من قطعتين مقابل 62.500 جنيه استرليني، حيث ارتدتها أميرة القلوب في نوفمبر 1984.

وتم أيضاً عرض بعض أزيائها الأخرى كفستان السهرة الأخضر عاري الصدر، وكذلك فستانها الأبيض المرصع باللؤلؤ، ولكن لم يتم الكشف عن الثمن الذي بيعت به بعد.

هذا المحتوى من ليالينا

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