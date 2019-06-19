ريهانا تفتتح متجرها الثاني في نيويورك

المتجر سيكون مفتوحًا أمام الجمهور في نيويورك منذ الأربعاء وحتى 30 يونيو (أ ف ب)

افتتحت المغنية ريهانا الثلاثاء، المتجر الموقت الثاني لماركتها «فنتي» في نيويورك بعد شهر على إطلاقها المحل الأول في باريس.

وسيكون متجر ماركة «فنتي» التي ترأسها النجمة المولودة في باربادوس مفتوحًا أمام الجمهور في متجر سوهو في نيويورك منذ الأربعاء وحتى 30 يونيو، وفق «فرانس برس».

وتضم المجموعة المعروضة في هذا المتجر قطعًا من المجموعة الأولى التي عرضت في باريس، إضافة إلى أخرى جديدة من ضمنها فساتين وتنانير بألوان جريئة مثل البرتقالي والأصفر، كما أن بعضها مزين برسوم كثيفة.

وستتوافر معظم القطع على الإنترنت ابتداءً من الأربعاء، باستثناء مجموعة من القمصان يبلغ سعر الواحدة منها 230 دولارًا، ستكون متوفرة فقط في المتجر قبل عرضها على الإنترنت في يوليو.

وتتشابه أسعار المجموعة الحالية مع أسعار مجموعة باريس وهي تتراوح بين 250 دولارًا وأكثر من ألف دولار.

وريهانا، أثرى مغنية في العالم، هي أول امرأة سوداء ترأس ماركة للسلع الفاخرة تابعة للمجموعة الفرنسية العملاقة «إل في إم إتش» التي تملك ماركات مثل «ديور» و«لوي فويتون» و«فندي» و«جيفنشي».

