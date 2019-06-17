قبعة القش العملاقة.. الموضة من «إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 02:30 مساء

أصبح تطبيق «إنستغرام» لنشر الصور والمقاطع المسجلة منصة للأزياء والموضة، فالكثير من الحسابات تستعرض الملابس والإكسسوارات.

ومن خلال متابعة حسابات المشاهير ودور الأزياء يمكن التعرف على أحدث اتجاهات الموضة الرائجة، ومنها قبعة القش الكبيرة.

ورأينا هذه القبعات العملاقة على رؤوس عارضات الأزياء في جلسات تصوير مجلات الموضة، وفق «جمالك».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور مع تعليقات تقول إن هذه هي القبعة المطلوبة للانقطاع عن العالم وتجنب الالتقاء بأشخاص لا نود التحدث معهم.

وتعد الدار النجمة التي أطلقت العنان لهذه الصيحة هي «Jacquemus»، على منصة عرضها.

ولتتبعي هذه الصيحة، عليكِ أن تختاري القبعات المصنوعة من القش وبعدة ألوان أبرزها البيج والأسود.

ولتكن هذه القبعة رفيقتكِ إلى رحلات الشاطئ، ولا تنسي أن تظهريها خلال الـ«storys» التي تطلقينها عبر حسابكِ.

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