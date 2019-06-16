اصنعي جل الحواجب في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 02:05 مساء

تساعد الحواجب على إبراز جمال الوجه، لذلك يجب العناية بها، ومن مستحضرات التجميل التي تساعد على ذلك جل الحواجب الذي يساعد على تحديد الحواجب بطريقة طبيعية كما يساعد أيضًا على تثبيت الحواجب والحفاظ على شكلها طوال اليوم ويمنع تأثير الحرارة عليها. تعرفوا على طريقة مختلفة لتحضير جل الحواجب في المنزل بمكونات بسيطة وفقًا لموقع "شملولة".

المكونات وطريقة التطبيق
القليل من جل الشعر خفيف القوام.
ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
رشة من بودرة ظلال العيون البنية.

خطوات تحضير جل الحواجب
- نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح سائلة.
- نضع جل الحواجب في عبوة ماسكارا مع استخدام فرشاة الماسكارا في توزيع جل الحواجب على الحواجب، مع التمشيط لأعلى.
 

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