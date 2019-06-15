الجرجير للعناية بالشعر

الجرجير من الخضروات المفيدة لصحة وقوة شعرك، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن التي تُعيد للشعر حيويته ولمعانه.

الفيتامينات والمعادن والحديد الموجود في الجرجير تُحفز بصيلات الشعر على النمو وتُعيد بناءها من جديد مما يزيد من طوله.

واذا كُنتِ تُريدين الحفاظ على صحة فروة رأسك وحمايتها من الاحمرار والالتهابات فعليكِ باستخدام الجرجير باستمرار فهو يُعالج المشاكل الموجودة في فروة الرأس ويُنظفها تماما من الزيوت المتراكمة أو القشرة.

و يُغذي الجرجير فروة الرأس ويُعيد إليها التوازن الذي تحتاجه ويعمل على تقوية بصيلات الشعر وحمايتها من التساقط مما يزيد من كثافة الشعر.

يُعيد الجرجير للشعر التالف حيويته ولمعانه ويجعله أقوى وأكثر طولا لذلك نقدم اليكي قناع المايونيز و الجرجير للعناية بالشعر و اعادة حيويتخ تعرفي على طريقة تطبيقه وفقا لموقع "أحكي".

ماسك الجرجير والمايونيز للشعر

- عصير جرجير 2 ملعقة كبيرة مايونيز زيت الزيتون اضربي أوراق الجرجير في الخلاط ليُصبح عصير، اضيفي إليه المايونيز ثُم زيت الزيتون وضعي الماسك على شعرك بالكامل واهتمي أن يصل لجذور الشعر وحتى الأطراف ثُم غطي شعرك بالغطاء البلاستيك لمدة 3 ساعات ثُم اغسليه بالماء والشامبو المُخصص لشعرك.

