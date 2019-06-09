تخلصي من بقع البشرة مع هذا القناع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 12:03 مساء

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة علامات البثور والبقع الداكنة في البشرة مما يجعلها تنفق الكثير للتخلص من هذه المشكلة تمامًا.

لذلك نقدم لك طريقة طبيعية منزلية تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

ماسك الجلسيرين للوجه لإزالة الحبوب والبقع:
يتمّ من خلال وضع كمية متساوية من زيت الجلسيرين، والفازلين، وعصير الليمون في وعاء، وتخلط معًا ودهنها على البشرة مع التدليك المستمر لمدّة ربع ساعة إلى نصف ساعة ثم غسلها بماء دافىء وصابون ثم وضع أي كريم مرطّب أو زيت أطفال وتكرار العملية من مرّة إلى مرّتين كلّ أسبوع.
 

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