هذه الحقيبة ستمنحك إطلالة فريدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 02:59 مساء

تكتمل إطلالتكِ الرائعة عزيزتي باختيار الحقيبة المناسبة، فالأمر أشبه ببناء يكتمل بكل تفصيلة صغيرة فيه.

واليوم، نكشف لكِ حقيبة يجب أن توجد في خزانتكِ هذا الموسم، لأنها تختلف عن باقي الحقائب الموجودة لديكِ. نحن ببساطة، نتحدّث عن الحقيبة ذو الحمالة المصنوعة إمّا من اللؤلؤ أو من الأحجار الخشبية الكبيرة، حسب «جمالك».

هذا الشكل من حقائب اليد، سبق أن رصد في عروض لربيع وصيف 2019، حيث قدّمت دور شهيرة حقيبة «Flap Bag»، المتّسمة بالحزام المصنوع من اللؤلؤ الذي أضاف لمسة من الحيوية والعصرية إليه. كما رأينا العديد من النجمات اخترن هذا الشكل من الحقيبة لينسقنها مع مختلف إطلالاتهنّ.

الملفت في الموضوع، أن هذا الشكل من حمالة الحقيبة يمكن تنسيقه بسهولة، ليتناسب مع إطلالاتك المختلفة، سواء كانت نهارية أم مسائية. كما ستضفي إلى إطلالاتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها.

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