كريم طبيعي لبشرة ناعمة

نقدم لكِ طريقة تحضير كريم لتنعيم البشرة باستخدام مواد طبيعية ومتوافرة في كل منزل، لإراحة البشرة ومدها بنعومة وترطيب في وقت قصير، حسب «سوبر ماما».

المكونات:

ملعقة عسل أبيض

ملعقة زيت زيتون

ملعقة ماء ورد

2 ملعقة طحينة

ملعقة نشا 2

ملعقة زبادي