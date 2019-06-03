كريم طبيعي لبشرة ناعمة

نقدم لكِ طريقة تحضير كريم لتنعيم البشرة باستخدام مواد طبيعية ومتوافرة في كل منزل، لإراحة البشرة ومدها بنعومة وترطيب في وقت قصير، حسب «سوبر ماما».
المكونات:
ملعقة عسل أبيض
ملعقة زيت زيتون
ملعقة ماء ورد
2 ملعقة طحينة
ملعقة نشا 2
ملعقة زبادي
الطريقة:
في وعاء صغير، ضعي العسل الأبيض ثم زيت الزيتون ثم ماء الورد، واخلطي المكونات جيدًا.
أضيفي الطحينة وقلبي، ثم الزبادي والنشا، وقلبي المكونات حتى تصبح مزيجًا متجانسًا.
ادهني المكونات على بشرتكِ حتى تتشربها البشرة.
استخدمي هذا الكريم يوميًّا، للحصول على أفضل النتائج.