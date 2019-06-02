العسل والجيلاتين بديلاً عن الكرياتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 02:17 مساء

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر، لذلك عليكِ إدخاله في روتينكِ اليومي، خاصة إذا كنتِ تريدين الحصول على شعر صحي وناعم دون استخدام مواد كيميائية مثل الكرياتين والبروتين، تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «يوتيوب».

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر بها، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته، ويمكنكِ استخدامه بهذه الطريقة:

المكونات المطلوبة
ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.
كوب ماء صغير.
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير
- في وعاء صغير على النار، تقومين بوضع كوب صغير من المياه، وتتركينه حتى يغلي.
- تضيفين له ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، مع التقليب المستمر، وفور تماسك المكونات جيدًا، ترفع عن النار، ويتم تركه حتى يبرد.
- تضعين بعدها ملعقة من العسل وملعقة من الخل الأبيض، وتقلبين المكونات معًا، ثم تضعينها على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف وتغطينه، وتتركينه لمدة نصف ساعة تقريبًا، يتم غسله بعدها بالشامبو وتكرر هذه الطريق مرة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

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