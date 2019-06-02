العسل والجيلاتين بديلاً عن الكرياتين

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر، لذلك عليكِ إدخاله في روتينكِ اليومي، خاصة إذا كنتِ تريدين الحصول على شعر صحي وناعم دون استخدام مواد كيميائية مثل الكرياتين والبروتين، تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «يوتيوب».

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر بها، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته، ويمكنكِ استخدامه بهذه الطريقة:

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

كوب ماء صغير.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.