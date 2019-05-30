احمِ شعرك الطويل أثناء النوم

(أرشيفية:الإنترنت)

دائمًا يتعرض الشعر الطويل للتعقد والتلبد أثناء النوم، ما يُفقده رونقه.

ولتجنب ذلك ينصح مصفف الشعر الألماني ينس داغنه بتصفيف تسريحة الكعكة وربط الشعر بشكل مرتخ، وفق «24».

ويراعى الابتعاد عن الدبابيس، والربطات المطاطية، لأنها تضر بالشعر وتتسبب في تقصفه.

وبدل ذلك يمكن استخدام ربطة الشعر المصنوعة من الحرير والمعروفة باسم Scrunchie، إذ تحمي الشعر وتحافظ عليه، مع مراعاة تطبيق سيروم عناية قبل تصفيف تسريحة الكعكة.

وأشار داغنه إلى أن الضفيرة تعد من التسريحات، التي تحمي الشعر أثناء النوم، مع مراعاة تصفيف الضفيرة بشكل مرتخ، وتجنب استخدام ربطات شعر معدنية.

كما لا يجوز أن تكون الخصلات رقيقة، لذلك يجب الابتعاد عن تسريحة الضفيرة، التي تحاكي شكل سلسلة العمود الفقري للسمكة.