الجمبسوت لإطلالة عصرية في عيد الفطر

ظهر الجمبسوت أوالسولبيت بقوة في عروض الأزياء الأخيرة لكبرى دور الأزياء ويمكن للمحجبات وغير المحجبات ارتداءَه بطرق مختلفة، لذلك نُقدِّم إليكِ مجموعة صور تظهر كيفية ارتدائه شاهديها معنا واقتني منه قطعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

