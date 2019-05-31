الجمبسوت لإطلالة عصرية في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 09:00 صباحا
ظهر الجمبسوت أوالسولبيت بقوة في عروض الأزياء الأخيرة لكبرى دور الأزياء ويمكن للمحجبات وغير المحجبات ارتداءَه بطرق مختلفة، لذلك نُقدِّم إليكِ مجموعة صور تظهر كيفية ارتدائه شاهديها معنا واقتني منه قطعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي