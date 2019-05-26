الطماطم والزبادي لمكافحة أضرار الشمس على البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 04:17 مساء

الطماطم من المكونات الطبيعية المُفيدة جدًا للبشرة، فهى تُساعد على حماية الوجه من التجاعيد وتفتيح وترطيبه وغلق المسام الواسعة، كما أنها تُعيد النضارة للبشرة مرة أخرى.

وربما يعود الفضل في ذلك لمادة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر للطماطم. كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة الذي تخلص البشرة من حروق الشمس تعرفي معنا على طريقة تحضير هذا القناع من الزبادي والطماطم لنضارة البشرة وتفتيحها وذلك وفقًا لموقع «أحكي».

ستحتاجين لحبة طماطم وملعقة زبادي وملعقة شوفان اعصري الطماطم واضيفي ملعقة الزبادي والشوفان وضعيهما على وجهك لمدة 20-25 دقيقة ثُم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وسوف تتخلصين من حروق الشمس فورًا.
 

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