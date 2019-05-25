نجمات مسلسلات رمضان 2019 قبل وبعد التجميل

مع تنافس النجمات في مسلسلات رمضان 2019، لاحظ الكثيرون تغير ملامح بعضهن بشكل لافت، وذلك إما بفضل عمليات التجميل أو إجرائهن بعض الرتوش التجميلية الحديثة مثل حقن الفيلر أو البوتوكس.

فنجد على سبيل المثال، الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي أجرت بعض الرتوش التجميلية على وجهها، مثل عملية تعريض الفك مع رفع الحاجبين، ورغم مرور فترة على هذه التعديلات إلا أن ظهورها في مسلسل «خمسة ونص» جدد التعليقات السلبية التي تلاحقها من قبل.

وأيضاً الفنانة سيرين عبد النور خطفت الأنظار بشكل شفتيها الممتلئتين بعد حقنهما بالفيلر في مسلسل "الهيبة-حصاد"، ولا يمكن أن نتجاهل الفنانة مي عز الدين التي اعترفت بنفسها أنها أجريت عملية تجميل لأنفها وكذلك الفنانة هنا الزاهد.

أما في الدراما الخليجية، فأقدمت العديد من النجمات على عمليات تجميل، مثل الفنانة أسيل عمران التي خضعت لتجميل أنفها، وأيضاً الفنانة إلهام الفضالة التي تغير شكلها تماماً في 2019 عن بداياتها الفنية، وغيرهن من الفنانات

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