مكسيكية تتحدى إعاقتها وتصمم أزياء بقدميها

أدريانا تكشف عن مجموعتها خلال أسبوع الموضة في المكسيك (أ ف ب)

بعدما تخرجت المكسيكية أدريانا ماسياس من كلية الحقوق، أدركت أنها لن تحصل على وظيفة في أي شركة لأنها بلا ذراعين.. لذا بدأت العمل ككاتبة ومؤلفة مسرحية ومحاضرة تحفيزية، وهي الآن مصممة أزياء أطلقت أخيرًا خط ملابس جديدًا.

وصممت هذه المرأة المولودة بلا ذراعين والبالغة حاليًا 41 عامًا المجموعة، كما تنجز كل شيء تقريبًا، باستخدام قدميها، وفق «فرانس برس».

وكشفت أدريانا عن مجموعتها خلال أسبوع الموضة في المكسيك الشهر الماضي حين دخلت فتيات معوّقات وعرضن هذه المجموعة المؤلفة من 12 تصميمًا والتي تميّزت بألوانها النابضة بالحياة، كما يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة ارتداءها.

وهي أيضًا تستخدم ملابس صممت بشكل تستطيع ارتداءها من خلال رجليها.

وقالت لوكالة «فرانس برس»، «أطلقت هذا الخط مع كل هذه التفاصيل لتكون التصاميم مريحة جدًا وعملية ورسمية في الوقت نفسه. أردت أن يكون العرض شاملًا لأن الشمولية مسألة مهمة جدًا».

وأضافت «يجب ألا يكون الناس موجودين لأجل الملابس، بل يجب أن توجد الملابس لأجل الناس».

عدم الحصول على وظيفة

والدا ماسياس علّماها منذ ولادتها استخدام قدميها للقيام بأمور ينجزها الأطفال الآخرون بأيديهم.

واليوم هي تأكل وتشرب وتكتب وترسم وتحضّر الطعام وتقوم بالأعمال المنزلية وحتى تُلبس ابنتها التي تبلغ 3 سنوات برجليها وقدميها.

فيما تجلس على كرسيها وتضع رجلًا فوق الأخرى، تلمّح بقدميها فيما تتحدث. وفي بعض الأحيان، تضع ذقنها على أصابع قدميها التي تزينها بخواتم وتضع عليها طلاء أظافر أوتستخدمها لتمشيط شعرها الطويل.

استخدمت ماسياس ذراعين صناعيتين إلى أن أصبحت في العشرين من العمر، لكن كان عليها أن تتخلى عنهما إذ أصبحتا تشكلان وزنًا إضافيًا وتضغطان على كتفيها.

وقالت «كان من الصعب الذهاب إلى الجامعة بدونهما، إذ كان علي أن أخلع حذائي في الفصل لأكتب. وخلع الحذاء في الأماكن العامة يعتبر فظًا».

وعلى أي حال، أكملت دراستها الجامعية وحصلت على شهادة في الحقوق، لكنها حظيت بترحيب بارد في العالم المهني.

وقالت «لم يوظفني أحد.. اعتبر الجميع أنه من الغريب أوالمفزع أن يظهر شخص ما في المكتب وينزع حذاءه ويتقدم بطلب للعمل».

عندها، قررت ماسياس الانطلاق في أعمالها الخاصة، فبدأت الكتابة ونشرت ثلاثة كتب ومسرحية، والآن تعمل كمحاضرة تحفيزية ومصممة أزياء.

حتى أنها تحمل رقمًا قياسيًا في موسوعة «غينيس» بـ«حمل أكبر عدد من شموع أعياد الميلاد المضاءة بقدم واحدة خلال دقيقة».