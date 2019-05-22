بالصور: ريا أبي راشد تشعل «كان» بإطلالات مبهجة

أشعلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأجواء في مهرجان كان 2019 ، حيث أطلت من جديد على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ72 بـ3 إطلالات صيفية بألوان مبهجة وتصميمات جذابة.

وفي إطلالتها الأولى، خطفت ريا أبي راشد الأنظار بفستان منسدل وناعم باللون الأزرق من الحرير للمصمم السوري رامي العلي، وتميز ببساطة تصميمه حيث اعتمد على فتحة صدر على شكل V بالإضافة لشقة أمامية ممتدة تصل لأعلى الساقين قصيراً، كما جاء بأكمام قصيرة ليعطيها حيوية

وتزينت الإعلامية اللبنانية بأقراط من الياقوت من ماركة VMAR للمصممة اللبنانية مارال ملحم، كما اختارت حقيبة كلتش فضية من دار Jimmy Choo

واختارت مذيعة برنامج "سكوب أرابيا" لإطلالتها الثانية فستاناً خوخياً ويحمل توقيع المصمم السوري رامي العلي أيضاً، وجاء محدداً للجسم بدون أكمام وبكشاكش ممتدة على أحد الجانبين من الشيفون، كما تزينت معه بمجوهرات المصممة المصرية عزة فهمي

وكان الفستان الفوشيا المبهج هو ثالث إطلالات الحسناء اللبنانية، حيث اختارته بتصميم ماكسي، فجاء محدداً للخصر مع تنورة منسدلة واسعة قليلاً، بينما من أعلى تميز بتصميم Off Shoulder مع أكمام متدلية على شكل شريطين يتخذان شكل ربطة الفراشة.

هذا المحتوى من ليالينا