حاربي التجاعيد مع زيت الزيتون والشيا

تعد المكونات الطبيعية هي البديل المناسب لكريمات التجاعيد ومستحضرات مقاومة الشيخوخة.
ومن أهم تلك العناصر بذورالشيا، التي أثبتت الدراسات العلمية أنها من أغنى المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية، الكالسيوم والفيتامينات الحيوية. لذلك نقدِّم لكِ قناع بذرة الشيا وزيت الزيتون لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تعرَّفي معنا على طريقة تطبيقه وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات اللازمة
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
خطوات التحضير
- تنقع بذور الشيا في الماء طوال الليل ثم تصفى جيدًا في الصباح التالي وتطحن جيدًا.
- اخلطي مسحوق بذور الشيا المطحونة مع زيت الزيتون للحصول على خليط متجانس.
- يوزع الخليط الناتج على أماكن التجاعيد والخطوط الدقيقة وتترك حتى 10 دقائق قبل أن تشطف البشرة بالماء الدافئ.
- يستخدم ذلك الخليط على البشرة مرتين أسبوعيًّا على الأقل للحصول على نتائج مرضية.