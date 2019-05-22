شعر كيرلي دون حرارة

نُقدِّم لكِ بالفيديو طريقة تمويج الشعر «كيرلي» دون استخدام حرارة في خطوات سهلة وسريعة بنفسكِ للحصول على إطلالة جميلة ومختلفة، وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات المطلوبة

زيت جوز هند.

مشط ضيق.

فرشاة شعر.

أستك شعر.