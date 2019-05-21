روتين العناية بالبشرة الجافة

عندما تقل كمية الماء في طبقات الجلد يحدث جفاف البشرة، إذ تتكون قشور رقيقة على سطح البشرة، وما يصاحب ذلك من وجود تشققات، وأحيانًا تشعر بوجود حكة بسيطة.

وفي هذه المساحة نقدم لكِ روتين العناية بالبشرة الجافة، حسب «سوبر ماما».

داومي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات كالفواكه والخضروات والمكسرات، للمحافظة على رطوبة بشرتكِ ومدها بالزيوت لحمايتها من الجفاف.

احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يوميًّا، لترطيب البشرة ومنحها مظهرًا متألقًا.

استخدمي مستحضرات التجميل المخصصة للعناية بالبشرة الجافة، لترطيب بشرتك ومنع جفافها.

واظبي على استخدام الماسكات الطبيعية مرتين في الأسبوع على الأقل، لترطيب بشرتك ومعالجة جفافها.

احرصي على تقشير بشرتكِ من حين لآخر باستخدام ماسكات التقشير الطبيعية، مثل ماسك الشوفان والزبادي أو ماسك السكر وزيت الزيتون.