إطلالة ساحرة لدرة زروق في مهرجان «كان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 03:23 مساء

أشعلت إطلالة درة زروق في مهرجان «كان» 2019 الأجواء بشدة، حيث تألقت بتصميم عصري مليء بالحيوية للمصمم اللبناني جان لوي سباجي.

الفستان جاء بتصميم متداخل وغير منتظم عند الذيل، حيث كان من التول الأبيض بالكامل، إلا أحد تدريماته بقماش أسود براق عند إحدى الكتفين.

وجاء التصميم محدِّدًا للجسم على شكل الساعة الرملية، حيث جاء الصدر مكشوفًا دون أكمام ولكن غطى إحدى كتفيها كم قصير أوف شولدر، بينما تداخلت طبقات التنورة لتأخذ تصميمًا مجنحًا «درابية» غير منتظم الأطوال ليزيدها جاذبية.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتك.
 

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