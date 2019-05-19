معجون الأسنان لتوحيد لون البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 05:30 مساء

تعاني الكثير من السيدات مشكلة البقع الداكنة وعدم توحد لونها، لذلك نقدِّم إليكِ حيلة منزلية سهلة التطبيق عن طريق استخدام معجون الأسنان للتخلص من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
½ ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
½ ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

خطوات التحضير
- في وعاء صغير، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم أيضًا.
- يخلط المكونان معًا ثم يضاف ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- يوزع الخليط على أماكن البقع الداكنة ويترك حتى 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.
- كرري ذلك مرتين أسبوعيًّا وسوف تلاحظين الفرق.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية