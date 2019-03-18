مميزات وعيوب الليزر الكربوني للوجه

بكل تأكيد سمعتِ عن تقنية الليزر الكربوني للوجه، والتي انتشرت بشكل كبير في مراكز التجميل، فإليكِ معلومات عن الليزر الكربوني للوجه.. فوائده وميزات استخدامه.

ما هو الليزر الكربوني للوجه

الليزر الكربوني تقنية جديدة تم الاعتماد عليها للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ويتم تطبيقها عن طريق فرد طبقة كريم مكون من جزيئات الكربون على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يتم تمرير شعاع ليزر ذي Carbon Dioxide Laser الموجة الطويلة (QS Nd YAG) على البشرة مما يسبب ارتفاع حرارة جزيئات الكربون وانتشارها بشكل واسع على كامل البشرة.

يمرر الطبيب شعاع الليزر قصير الموجة على الوجه ثانيةَ، وهنا نلاحظ تقشير طبقة الخلايا الميتة فقط عندما تتجه أشعة الليزر إلى ذرات الكربون العالقة في المسامات الواسعة بالوجه والعالقة كذلك بالخلايا الميتة، فتلتقط هذه الذرات أشعة الليزر مما يؤدي إلى التخلص من طبقة الكربون حاملةً الخلايا الميتة العالقة في فتحات المسامات الواسعة وبالتبعية تقوم بشد الجلد.

كما أن العامل الحراري لليزر يعمل على تحفيز مادة الكولاجين في الجلد والتي تعمل على التخلص من الخلايا الميتة والبثور السوداء، وينتج بدلاً منها خلايا جديدة أكثر إشراقة ونضارة، وبهذا نلاحظ تأثير جلسات ليزر الكربون في التقليل من التجاعيد ومكافحة آثار الشيخوخة على الوجه بشكل عام.

تشهد جميع النساء اللواتي خضعن لهذا النوع من جلسات ليزر الكربون بتأثيره الواضح على نضارة بشرتهن ولمعانها، كما أن ليزر الكربون يعمل على التقليل من حجم الغدد الدهنية وبالتالي يقلل من إفرازها الذي يكون عادة مصدر إزعاج لصاحبها، وربما لذلك يطلق البعض على هذه التقنية اسم «التقشير الهوليودي» لما لها من تأثير واضح وساحر على البشرة.

ميزات الليزر الكربوني للوجه

لا تحتاج جلسة تنظيف البشرة بالليزر الكربون بنج كامل أو حتى موضعي.

لا يسبب آلاماً.

يعمل على تفتيح البشرة وإعادة الصفاء لها.

علاج حب الشباب بشكل فعال وآمن.

إزالة البقع والتصبغات البنية على البشرة.

تقليل آثار التجاعيد ومكافحة الشيخوخة.

علاج الوحمات وإزالة آثار الوشم.

إزالة الندبات أو آثار الحروق.

إزالة طبقات الجلد الميت.

لا يترك آثاراً جانبية.

يمكن إنهاء الجلسة ومواصلة اليوم بشكل عادي.

يمكن استخدامه أسفل الإبطين أو حتى منطقة الكوعين والركبتين.

لأعراض الجانبية لليزر الكربوني للوجه

انتفاخ البشرة واحمرارها: وهو عرض طبيعي يزول في غضون ساعات.

الشعور بالحرارة: وهو عرض بسيط أيضاً ينتهي سريعاً.

الشعور ببعض الوخز أو الألم: ينبغي أن تدركي أن الألم المصاحب ، إن وجد، يكون محتملاً، فإن شعرت أنه شديد يجب مراجعة الطبيب فوراً.

الفرق بين الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي

- يعتقد البعض أنه لا يوجد اختلاف كبير بين التقشير الكربوني وبين التقشير الكيميائي، ولكن أهم فارق بين التقنيتين أن التقشير الكربوني يتمثل في نوع واحد وتقنية واحدة يتم إجرائها على أي نوع بشرة، بينما التقشير الكيميائي ينقسم لثلاثة أنواع لكل نوع مواد كيميائية معينة تستخدم لإجرائه، مع العلم أن ليست كل أنواع البشرة يصلح معها استخدام أي نوع من التقشير الكيميائي بعكس التقشير الكربوني.

- كما أن تقنية ليزر الكربون تعتبر أفضل من التقشير الكيميائي لأنها لا تخلِّف آثاراً جانبية بعد انتهاء الجلسة ولا تحتاج لأي فترة نقاهة، بينما التقشير الكربوني عادة ما يتطلب البقاء في المستشفى بضعة أيام بعد العملية، ويحتاج كذلك فترة النقاهة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر وتظهر النتائج النهائية بعد حوالي شهر ونصف إلى شهرين، بعكس ليزر الكربون الذي تظهر نتائجه فوراً.

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