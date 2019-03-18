أحذية رجالية بتوقيع «ستيف مادن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 02:32 مساء

تقدِّم «ستيف مادن» أجمل تصاميم الأحذية الرجالية، التي تضم مجموعة واسعة تلائم جميع الأذواق. تجمع هذه التشكيلة بين الستايلات الرسمية الأنيقة وبين العصرية المميزة، المواكبة لصيحات الموضة.

شاهد معنا صور المجموعة واختر منها ما يناسب إطلالتك.
 

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