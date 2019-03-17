بالصور: جديد دار «walone» للسواريه

نُقدِّم إليكِ بالصور جديد دار «walone» للفساتين السواريه الأنيقة والعصرية، شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتكِ.
جاءت الفساتين بألوان جريئة وتفصيلات مختلفة واستخدام لأقمشة وخامات مختلفة من النول والدانتيل والساتان والشيفون.
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