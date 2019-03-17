بالصور: أحدث صيحات التربون السواريه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 12:51 مساء

أصبح التربون قطعة أساسية للكثيرمن الفتيات والسيدات خاصة مع الأزياء الكلاسيكية والسواريه فقد قدم حلا سريعا للفات الطرح لتلك المناسبات.

نقدم إليكِ أحدث صيحات التربون من مصممة الأزياء، رشا الكاشف، شاهديها معنا واختاري ما يناسب إطلالتك.
 

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