بالصور: أحدث صيحات التربون السواريه

أصبح التربون قطعة أساسية للكثيرمن الفتيات والسيدات خاصة مع الأزياء الكلاسيكية والسواريه فقد قدم حلا سريعا للفات الطرح لتلك المناسبات.

نقدم إليكِ أحدث صيحات التربون من مصممة الأزياء، رشا الكاشف، شاهديها معنا واختاري ما يناسب إطلالتك.

