حيل تستعملها النجمات قصيرات القامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 04:00 مساء

تتبع النجمات حيلًا ذكية ليظهرن أكثر طولًا، خاصة في إطلالات السهرة، التي تتميز غالبًا بالطول والتطريز الذي من الممكن أن يكون سببًا في جعل قوامهن يبدو أقصر.

الفساتين القصيرة:
- من حيل النجمات ليظهرن أكثر طولًا في إطلالات السهرة، اعتمادهن على الفساتين القصيرة، التي تعطي إيحاءً بأن الساق طويلة، وهي من الطرق المفضلة لدى النجمة نانسي عجرم.

فساتين بموديل A:
- أيضًا نجد حرص النجمات قصيرات القامة على اختيار فساتين بموديل A، أي يكون التصميم مجسمًا من أعلى مع حزام حول الخصر ثم يبدأ التصميم في الاتساع، فهذا الستايل يسمح بارتداء كعب عالٍ مثلما تشائين دون أن يبدو الأمر ملحوظًا، إلى جانب أنه يعطي إيحاءً بأنك أكثر طولًا، وتعد الفنانة ميريام فارس من أكثر الفنانات اللاتي تعتمدن على هذه الحيلة.

جمبسوت بلون واحد:
- إذا كنتِ قصيرة القامة وترغبين في إطلالة غير تقليدية للسهرة، فجربي عزيزتي اتباع طريقة ميريام فارس ومدونة الموضة نهى نبيل وأيضًا نوال الزغبي، من خلال ارتداء جمبسوت بلون واحد.

فساتين متسعة من الأسفل:
- أما لو كنتِ ترغبين في فستان مجسم طويل، فيفضل في هذه الحالة أن يبدأ الموديل في الاتساع من منطقة الركبتين حتى أسفل، مع وجود ذيل بسيط من الخلف، مثل الفستان الأصفر الذي ارتدته نهى نبيل، وأيضًا فساتين عدة لنجوى كرم تعتمد على هذا الستايل.

التطريز الطولي:
- ومن الحيل التي تتبعها نوال الزغبي لتبدو أكثر طولًا، هو اختيارها فساتين أو قطع سهرة مطرزة بشكل طولي، فتعطي إيحاءً بأنها أكثر طولًا.

هذا المحتوى من «ليالينا»

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