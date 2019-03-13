الشاي الأخضر مركز تجميل في منزلك

للشاي الأخضر فوائد جمالية عديدة، لذلك عليكِ الاعتماد عليه في الروتين اليومي للحفاظ على بشرتكِ، فهو يعد مركز تجميل في منزلكِ عليكِ استغلاله؛ لذلك نقدِّم لكِ بعض استخداماته لتطبقيها في منزلكِ وتستفيدي منه، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

للعنايه بالعين

بعد استخدام أكياس الشاي الأخضر، احفظيها في الثلاجة واستخدميها لجمال عينيكِ، فهو يحتوي على مادة التانين، وهي مادة قابضة تعمل كعلاج لشد البشرة ويعمل على تقليل الانتفاخات المحيطة بالعينين .

لتقشير البشرة

اخلطي الشاي الأخضر المتبقي مع سكر خشن وماء وستحصلي على مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت والحصول على نضارة فورية للبشرة .