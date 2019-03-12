حلول منزلية للتخلص من المسام الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 02:33 مساء

المسام الواسعة من المشكلات المزعجة التي تواجهها صاحبات البشرة الدهنية، لأنها تزيد من فرصة ظهور البثور السوداء وتؤثر على البشرة والوجه بشكل عام.
لذا نقدم لك طرقًا طبيعية للتخلص من تلك المشكلة في أسرع وقت وبحلول منزلية بتكاليف قليلة تعرفي على الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «فاشون فوكس».

- المايونيز
طبقي ملعقة مايونيز على الوجه لمدة 20 دقيقة ، له آثار إيجابية على البشرة وتأثير قوي على تصغير مسام الوجه، كما يضيف النعومة والنضارة على بشرتك ، لا ينصح لصاحبات البشرة شديدة الدهنية.

- الليمون
يخفف الليمون بالماء ثم يطبق على الوجه لمدة نصف ساعة ، فهو من الطرق الفعالة لعلاج المسام الواسعة.

- قناع الصلصال
يساعد الصلصال على امتصاص الدهون الزائدة من البشرة والتخلص من البثور السوداء المرتبطة بالمسام الواسعة، ويستعمل مرة واحدة بالأسبوع للحفاظ على نظافه المسام وتجنب البثور ومع الاستمرار عليه سوف تنتهي هذه المشكلة تمامًا.
 

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