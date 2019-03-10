بالفيديو: طريقة يابانية للعناية بالشعر والبشرة

نقدم إليك بالفيديو طريقة منزلية سحرية للعناية ببشرتك وشعرك من مياه الأرز، التي تحتوي على فوائد جمالية متعددة والتي يحرص اليابانيون على استخدامها للعناية بشعرهم وجمالهم.

شاهدي الفيديو معنا وطبقيه بنفسك وذلك وفقا لموقع «يوتيوب».