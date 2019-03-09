الجمبسوت الأبيض لحفلاتك ومناسبات ربيع وصيف 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 01:41 مساء

الجمبسوت من القطع العصرية التي يمكنك التألق بها في كل إطلالاتك، وحتى في سهراتك، إذ إ4ن تفصيلة الجمبسوت الخاص بالسهرات مميزة جداً وستجعل إطلالاتك تعجّ فخامة، واليوم اخترنا لكِ هذه الإطلالات من الجمبسوت الأبيض لحفلاتك ومناسبات ربيع وصيف 2019.

كنوع من التغيير في إطلالتك، جربي اعتماد الجمبسوت في حفلاتك وسهراتك لموسمي الربيع والصيف بدلاً من الفساتين أو التنانير واحصلي على إطلالة مغايرة لم تكوني تحلمي بها.

تصفحي أجمل إطلالات الجمبسوت الأبيض الرائعة لموسم الربيع والصيف 2019، وزيني إطلالتك في سهراتك القادمة بإحداها.

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