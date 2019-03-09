المعدنوس لعناية متكاملة بالبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 09:34 صباحا

لا يعرف الكثيرون الفوائد الجمالية والغذائية الموجودة في المعدنوس، لذلك نقدم لكِ بعض الاستخدامات الجمالية له لعناية متكاملة ببشرتك وجمالك.. تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

الرؤوس السوداء
-عن طريق خلط كمية من المعدنوس في الخلاط حتى يصبح ناعمًا ثم قومي بفرده على مناطق الروؤس السوداء ، ثم عرضي وجهك لحمام بخار لمدة لا تقل عن 5 دقائق ، قومي بعد ذلك بتدليك المعدنوس واتركيه لبضع دقائق على وجهك واغسليه بالماء الدافئ .

تصفية البشرة
- اغلي كميه من المعدنوس في الماء ثم انتظري المنقوع حتى يبرد ، ثم ضيفي القليل من الحليب السائل وطبقي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ .

تنعيم البشرة
- استخدمي المعدنوس في روتينك اليومي عن طريق المسح على الوجه والرقبة بقليل من مغلي المعدنوس لتصبح بشرتك رطبة وناعمة .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟