المعدنوس لعناية متكاملة بالبشرة

لا يعرف الكثيرون الفوائد الجمالية والغذائية الموجودة في المعدنوس، لذلك نقدم لكِ بعض الاستخدامات الجمالية له لعناية متكاملة ببشرتك وجمالك.. تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

الرؤوس السوداء

-عن طريق خلط كمية من المعدنوس في الخلاط حتى يصبح ناعمًا ثم قومي بفرده على مناطق الروؤس السوداء ، ثم عرضي وجهك لحمام بخار لمدة لا تقل عن 5 دقائق ، قومي بعد ذلك بتدليك المعدنوس واتركيه لبضع دقائق على وجهك واغسليه بالماء الدافئ .

تصفية البشرة

- اغلي كميه من المعدنوس في الماء ثم انتظري المنقوع حتى يبرد ، ثم ضيفي القليل من الحليب السائل وطبقي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ .

تنعيم البشرة

- استخدمي المعدنوس في روتينك اليومي عن طريق المسح على الوجه والرقبة بقليل من مغلي المعدنوس لتصبح بشرتك رطبة وناعمة .

