بالفيديو: إيلي صعب يستوحي مجموعته الجديدة من الحب والرومانسية

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته الجديدة لموسم خريف شتاء 2019، خلال مشاركته في أسبوع الموضة بباريس.

وحملت المجموعة عنوان «love struck»، وهي مستوحاة من قصص الحب والرومانسية

جاءت المجموعة بأفكار جديدة ورأينا فيها إبداعات إيلي صعب المختلفة ولمساته الراقية ، فبدأ العرض بمجموعة فساتين بتصميمات بسيطة ابتعدت عن التطريزات ودمج الألوان واختار لها ألوانًا شتوية دافئة منها الأسود والنبيتي والأزرق والأخضر من خامة الكريب ، زينت بأوشحة ملفوفة على الرقبة

ثم قدم بعدها مجموعة فساتين السهرات الممزوجة بالدانتيل والتطريزات الملونة والريش، تنوعت بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والبدل النسائية الجذابة بلمسات لامعة ، والچامبسوت بأفكار جديدة، زين بعضها من المنتصف بالأحزمة التي كانت ومازالت من أحدث صيحات موضة الإكسسوارات الدارجة سواء كانت من خامة الستان أوالجلد اللامع .

شاهدي معنا مجموعة من الفساتين المعروضة واختاري منها ما يناسبك .