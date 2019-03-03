صابونة البابايا لبشرة مشرقة بلا تجاعيد

يشتهر الصابون الطبيعي بنتائجه المضمونة في ما يتعلق بجمالك، خاصة أن ليس له آثار جانبية على البشرة.

وهنا نتعرف على صابونة البابايا، التي لها مفعول سحري على البشرة والوجه، حيث تصنّف اليوم من بين العلاجات الفعّالة جدًا للتخلص من الكثير من مشاكل البشرة، وفق «جمالك».

والبابايا هي نوع من أنواع الفاكهة الاستوائية وتتميز بلونها الأخضر من الخارج والأصفر من الداخل، أمّا طعمها فيشبه طعم المانجو والشمام معًا، وهي تنمو على شجرة تدعى الباباو. وهي ليست من الفواكة الموسمية، بمعنى أنك تستطيعين الحصول عليها في أي وقت من أوقات السنة.

فوائد البابايا للبشرة والشعر

تحتوي البابايا على كميّة كبيرة من الفيتامين أ وأنزيم البابيين Papain اللذين يحميان البشرة ويساعدان على تجدّد الخلايا الجلديّة بشكلٍ أسرع، ممّا يمنحكِ بشرة مضيئة وفاتحة.

تحتوي البابايا على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة وينشّط عملية إنتاج الكولاجين في البشرة، ويحمي الخلايا من تأثير التلوّث والأشعة ما فوق البنفسجية، كما يمنع ظهور التصبّغات والشوائب في البشرة.

الأنزيمات وأحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في البابايا تساعد في تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة، فهي تقلل من إنتاج الجسم للميلانين الذي يعتبر السبب الرئيس في اسمرار الجلد، وتساعد في التخلص من الهالات السوداء حول العينين تحديدًا.

تحتوي فاكهة البابايا على مادة طبيعية تشبه الغراء والتي تساهم بتقشير البشرة وتنشيط المسام والتخلص من آثار حب الشباب، البثور والرؤوس السوداء على البشرة والوجه.

الفيتامين أ الموجود في البابايا يعمل كمضاد للأكسدة، وهو أساسي لنمو الشعر وصحته فيمنع تساقطه وجفافه.