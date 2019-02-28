أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 01:27 مساء
ابيضاض الأظافر قد يكون مؤشرًا مرضيًا (أرشيفية:انترنت)

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية بضرورة استشارة الطبيب في حال انتشار بقع وخطوط بيضاء على كل الأظافر.

وأوضحت الرابطة أن ابيضاض الأظافر يرجع لأسباب عدة، مثل مرض القلب أوالالتهاب الرئوي أوالفشل الكلوي أو تشمع الكبد أوالتهاب القولون التقرحي، وفقًا لوكالة الانباء الالمانية.

ومن الأسباب الأخرى أيضًا التسمم بالزرنيخ أوالصدفية أوالإكزيما أو نقص الحديد أو نقص الزنك أونقص البروتين أو نقص الفيتامينات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية أو قضم الأظافر.

وللتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على التاريخ للمريض ويقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل صورة دم كاملة ووظائف الكبد والكلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز يضع برشلونة في نهائي كأس الملك
رياضة عالمية
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب تناول 30 صنفًا نباتيًا في الأسبوع؟