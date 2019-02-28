أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

ابيضاض الأظافر قد يكون مؤشرًا مرضيًا (أرشيفية:انترنت)

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية بضرورة استشارة الطبيب في حال انتشار بقع وخطوط بيضاء على كل الأظافر.

وأوضحت الرابطة أن ابيضاض الأظافر يرجع لأسباب عدة، مثل مرض القلب أوالالتهاب الرئوي أوالفشل الكلوي أو تشمع الكبد أوالتهاب القولون التقرحي، وفقًا لوكالة الانباء الالمانية.

ومن الأسباب الأخرى أيضًا التسمم بالزرنيخ أوالصدفية أوالإكزيما أو نقص الحديد أو نقص الزنك أونقص البروتين أو نقص الفيتامينات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية أو قضم الأظافر.

وللتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على التاريخ للمريض ويقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل صورة دم كاملة ووظائف الكبد والكلى.