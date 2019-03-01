«تونيك» قشر الرمان للشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 01:49 مساء
قشر الرمان يحد من تساقط الشعر ويقوي الجذور (الإنترنت)

يعيد «تونيك» قشر الرمان إلى خصلاتكِ الحيوية والمظهر الصحي من جديد، وهذا ما يعني أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جمال شعرك الذي هو عنوان جمالك بشكل عام.

وهنا نتعرف أولا على فوائد قشر الرمان للشعر، حسب موقع «جمالك» المتخصص في شؤون المرأة.

فوائد قشر الرمان للشعر
الحدّ من تساقط الشعر وتقوية الجذور.
تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.
زيادة كثافة الشعر ونموه بشكل طبيعي.
القضاء على القشرة والحكة.
تغذية الشعر بالفيتامينات والمعادن، تأخير الشيب ومنع ظهور الشعر الأبيض.

كيفية تحضير تونيك قشر الرمان للشعر:
قطّعي قشر الرمان إلى قطع صغيرة واغليها على النار.
اتركي القشر يغلي حتى الحصول على سائل.
اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ضعيه في عبوة الرذاذ.
رشّي التونيك على شعرك قبل غسله وادهني فروة الرأس به.
للشعر الدهني، أضيفي ملعقة صغيرة من الزبادي إلى التونيك للتحكّم بنسبة الدهون التي تفرزها فروة رأسك.

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