معرض لمسيرة المصمم تييري موغلر في مونتريال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 11:50 صباحا
مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر خلال تقديم معرض لأعماله في متحف ا لجميلة في مونتريال في كندا في 26 فبراير 2019 (أ ف ب)

قدم مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر في متحف الفنون الجميلة في مونتريال أول معرض مكرس لتصاميمه، تضمن ملابس ورسمات وأرشيفًا تستعيد مسيرة امتدت على أكثر من 35 عامًا.

وبعدما رفض مرات عدة عرض أعماله رغم طلب متاحف عدة في العالم، اختار موغلر المدينة الكندية لمعرضه الاستعادي هذا، على ما أكد المصمم الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، وفق «فرانس برس».

ويضم معرض «تييري موغلر: كوتوريسم» عشرات القطع التي ترمز إلى مسيرة المصمم من ملابس وأزياء وصور ورسوم ومقاطع مصورة تستعيد مسيرته من العام 1977 إلى 2014.

وقال موغلر (70 عامًا) «أتأثر كثيرًا عندما أرى كل هذه القطع لكوني تمكنت من حشد حرفيين استثنائيين حول عملي».

وقالت ناتالي بونديل مديرة متحف الفنون الجميلة في مونتريال إن المعرض منظم على «شكل أوبرا» من فصول عدة ويجمع بين الأزياء والموسيقى وبث المقاطع المصورة من أجل توفير أجواء معينة تجسد المشاريع المختلفة التي شارك فيها المصمم منذ نهاية السبعينات.

وأوضحت «موغلر أسطورة وأيقونة و(..) إنتاجه استثنائي». ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار في 2 مارس، ويتواصل حتى الثامن من سبتمبر.

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