ليدي غاغا ترتدي قلادة بسعر 30 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 05:37 مساء

دائمًا تفاجئ المغنية العالمية ليدي غاغا الجماهير بإطلالتها شديدة الغرابة سواء على المسرح، أو خلال حفلات توزيع الجوائز، فما الذي كان محط أنظار الأشخاص في أحدث إطلالة لها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ91؟

ارتدت غاغا فستانًا أسود أنيقًا من تصميم ألكسندر مكوين، الذي نسقته مع قفازين سوداوين، وتسريحة شعرها البسيطة والمرفوعة.

وأكملت غاغا مظهرها مع قلادة «أسطورية» سبق أن ارتدتها الممثلة أودري هيبورن التي تميزت بكونها رمزاً للأنوثة الكلاسيكية.

وتُسمى الألماسة «ألماسة تيفاني»، وفقاً لدار المجوهرات، «تيفاني أند كو»، وهي تُعد من أكبر الماسات الصفراء الفاخرة في العالم، بحسب ما ذكرت الدار.

وتم إخراج هذه الألماسة التي يصل وزنها إلى 128.54 قيراطاً من خزينة «تيفاني أند كو» خصيصاً من أجل ليدي غاغا، وفقاً لدار المجوهرات ويبلغ ثمنها 30 مليون دولار.

وتتعلق الألماسة بقلادة مصنوعة من البلاتين، وهي تتميز بـ82 وجهاً، وفقاً لـ«تيفاني أند كو».

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الألماسة الصفراء في حفل توزيع للجوائز على السجادة الحمراء، وفقاً لدار المجوهرات.

وخلال وصف الألماسة الصفراء، ذكرت دار «تيفاني أند كو» أن «ألماسة تيفاني، هي حرفياً، لا تُقدر بثمن».
 

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