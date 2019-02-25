إطلالات نجمات هوليوود في أوسكار 2019

تنافست نجمات هوليوود على أجمل الإطلالات خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 لعام 2019، الذي أقيم ليل الأحد - الإثنين.

حيث تألقت النجمات على السجادة الحمراء لمسرح دولبي لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وهذه أبرز الإطلالات:



