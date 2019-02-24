الطابع العصري يغلب على جديد «فيندي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 03:01 مساء

طرحت دار الأزياء العالمية Fendi فيندي، مجموعتها الجديدة من الأزياء الأنثوية بلمسات عصرية لموسم خريف شتاء 2019 ، في أسبوع الموضة بميلانو.

قدمت دار fendi مجموعة مكونة من 42 قطعة بتصميمات مختلفة تبرز أنوثة المرأة، اعتمدت على إبراز منطقة الخصر وتحديد الكتفين بطريقة تناسب موضة عصرنا، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

شملت المجموعة تصميمات مختلفة من البدل بتصميم «الأوفر سايز» (Over size)، والبليزر الطويل بألوانه المختلفة، مع مجموعة مختلفة من الچيب والبلوزات الشتوية والچواكيت الكاجوال القصيرة والفساتين المختلفة المفرغة، مع استخدام مختلف الخامات منها الفرو والستان والشيفون والقطيفة، بألوان ساد عليها البني ودرجات النود مع بعض الألوان الأخرى منها الأصفر والأزرق والأسود والرمادي.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتك.
 

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