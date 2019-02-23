تعرفي على سعر فستان منى زكي الملكي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 02:42 مساء

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بفستانها الملكي التصميم الأنيق الذي حضرت به، إحدى المناسبات الخاصة باليونيسف من أجل جمع تبرعات لتعليم 5000 لاجئ.

منى زكي ارتدت فستاناً ملكياً جاء منفوش من جزئه السفلي، حمل توقيع بيت الأزياء العالمي Oscar de la renta ويبلغ سعره 6290 دولار أمريكي.

وحرصت الفنانة المصرية على إكمال أناقتها من خلال التزين بقرط ماسي كبير متدلِ، مع ارتدائها لساعة يبد من اللون الأحمر اللافت، أما شعرها فاختارت تسريحة بسيطة تعتمد على زم الشعر ذيل حصان منخفض.

تفاعل محبو منى زكي مع إطلالتها فأشادوا باختيارها، حيث كانت أشبه بسندريلا خطفت الأنظار فور مشاركتها في حفل التبرعات، بينما وجد أخرون أن الفساتين المجسمة على القوام والتي لا تعتمد على تصميم واسع من الجزء السفلي تناسبها أكثر.

ومن المعروف عن منى زكي أنها سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وتشارك عادة في مثل هذه الأمسيات والأحداث من أجل حث الجماهير على المساهمة في القضايا الإنسانية، آخرها الحفل الذي أقيم بداية الشهر الجاري لجمع تبرعات لصالح تعليم اللاجئين.

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