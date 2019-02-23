فساتين جديدة بتوقيع سامو هجرس

شاهدي معنا أحدث تصميمات مصمم الأزياء المصري العالمي سامو هجرس واختاري منه ما يناسب إطلالتك.

تتميز فساتين سامو هجرس بالرقي و اتخاذ الشكل الملكي في التطريزات و استخدام الأقمشة المنوعة و القيمة شاهدي معنا الفساتين واختاري بنفسك.



