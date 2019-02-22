نصائح آشواريا راي للحصول على شعر رائع

النجمة آشواريا راي (الإنترنت)

تتمتع الفنانة آشواريا راي بشهرة عالمية، نظرًا لموهبتها الكبيرة، إضافة إلى جمالها الأخاذ، بإطلالة شعرها الرائع.

ودائمًا ما تؤكد النجمة الهندية أنها تتبع روتينًا أساسيًّا يساعدها في الحفاظ على جمال بشرتها وشعرها، ويجعلها تتمتع بإطلالة ناعمة وجذابة دائمًا، حسب «سوبر ماما».

تشتهر آشواريا في الوسط الفني في بوليوود باتباعها نظامًا غذائيًّا خاصًّا يعتمد على تناول الطعام الصحي، الذي ينعكس بطبيعة الحال على شعرها ويمنحه صحة وقوة.

وفي أحد حواراتها قالت إن الخالق أنعم عليها بنعمة الشعر الناعم، وإنها تتبع أسلوب حياة صحيًّا للحفاظ على جمال شعرها ونعومته، وإنها تتناول كثيرًا من الفواكه والخضراوات، للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، التي تلعب جميعًا دورًا فعالًا في الحفاظ على صحة الشعر ونعومته.

ويعتبر الماء جزءًا من تركيب الشعر، لهذا تؤكد النجمة الهندية أهمية شرب نحو عشرة أكواب من الماء يوميًّا، للحفاظ على صحة الشعر وترطيبه من الداخل، وترطيب فروة الرأس أيضًا.

كما تنصح آشواريا راي أيضًا بتدليك فروة الرأس بزيت الخروع على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، إذ يعمل هذا الزيت على تغذية جذور الشعر، إضافة إلى أن عملية التدليك تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس. وتشير إلى أهمية التخلص من أطراف الشعر بانتظام، وهذه الخطوة تساعد على نمو الشعر بشكل سريع.

كما أنها تفضل إبقاء شعرها منسدلًا، وتجعيده في بعض المناسبات مع استخدام زيوت الشعر أو السيروم من الماركات العالمية، التي تمنح الشعر لمعانًا وشكلًا مختلفًا على الفور.