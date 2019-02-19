رحيل مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 03:55 مساء
كارل لاغرفيلد في برلين في 20 نوفمبر 2012 (أ ف ب)

أعلنت دار «شانيل» وفاة مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد، التي تولى إدارتها الفنية لستة وثلاثين عامًا، موضحة أنه فارق الحياة الثلاثاء عن 85 عامًا.

وتدهورت صحة لاغرفيلد بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة لدرجة أنه لم يظهر في نهاية عرض مجموعة ربيع وصيف 2019 ليلقي التحية على الجمهور، خلافًا لعادته التي لم يخل بها يومًا منذ انطلاق عمله مع «شانيل» في يناير 1983.

وأعرب برنار أرنو رئيس مجموعة «إل في إم إتش» عن عميق حزنه لوفاة «الصديق الغالي» كارل لاغرفليد، حسب «فرانس برس».

وتمايز المصمم الألماني بمظهره، مع شعره الأبيض الطويل الذي كان يعقده إلى الخلف ونظاراته السوداء ويديه المرصعتين بالخواتم وقمصانه ذات الياقات العالية.

وكان يتولى الإدارة الفنية لثلاث مجموعات هي «شانيل» و«فندي» وماركة خاصة تحمل اسمه، لكن صورته ارتبطت خصوصًا بالدار الفرنسية التي تتخذ في شارع كامبون في العاصمة الفرنسية مقرًّا لها، التي ما انفك يضفي عليها زخمًا متجددًا بلمسات ابتكارية على بزاتها التقليدية وحقائبها المجعدة الشهيرة.

وعُـرف لاغرفليد أيضًا الذي كان مواكبًا لآخر صيحات العصر بعروض الأزياء الضخمة التي كان ينظمها وسط ديكور هائل يحاكي الواقع، تارة في قصر وتارة أخرى على شاطئ وطورًا على ضفاف نهر السين، التي كانت تلقى صدى كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وُلد كارل لاغرلافيلد في هامبورغ وكان يحلو له أن يبقي تاريخ مولده طي الكتمان. وتفيد تقارير إعلامية ألمانية متعددة استندت إلى سجلاته الرسمية بأنه وُلد في 10 سبتمبر 1933. أما هو، فكان يقول إنه من مواليد العام 1935، موضحًا أن والدته «غيرت تاريخ ميلاده»، بحسب ما جاء في مقابلة مع «باري-ماتش» سنة 2013.

وهو ترعرع في كنف عائلة ميسورة الحال في ريف ألمانيا تحت الحكم النازي قبل أن ينتقل مع والدته للعيش في باريس في الخمسينات. وسطع نجمه بعد فوزه بالنسخة الأولى من مسابقة دولية عُـرفت بـ «الأمانة الدولية للصوف»، وذلك مناصفة مع إيف-سان لوران سنة 1954.

وكان لاغرفليد الملقب بـ «القيصر» يعرف كيف يقتنص الفرص. فهو صمم في العام 2004 مجموعة للعملاق السويدي للملابس الميسورة الكلفة «إتش آند إم»، ضاربًا القدوة لمصممين آخرين، حسب «فرانس برس».

وهو كان يتقن أيضًا اكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الأزياء، مثل الفرنسية إنيس دو لا فريسانج، والألمانية كلاوديا شيفر، والبريطانية كارا ديلافين، والأميركية الفرنسية ليلي-روز ديب.

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