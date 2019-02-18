بالصور: طرق مختلفة لارتداء الحجاب الأبيض

إليكِ بالصور طرق مختلفة لارتداء الحجاب الأبيض على طريقة الفاشينيستا دلال الدوب المميزة والخلابة، التي تعتبر الأكثر مواكبة للموضة، شاهديها من خلال هذا التقرير.

دومًا ما تعتمد دلال الدوب اللون الأبيض كلونٍ لحجابها، فهو من أكثر الألوان تماشيًا مع كل ألوان والإطلالات والقطع التي بإمكانها اعتمادها، وستلاحظين ذلك عند تصفّحك ألبوم الصور الذي أرفقناه لكِ في الأعلى.

ولأن دلال الدوب دومًا ما تلفت الأنظار بأناقتها المترفة وأسلوبها الراقي في تنسيق الإطلالة الخاصة بها، فدعيها تكون ملهمتك الأولى من بين الفاشينيستات المحجبات. ولقد اخترنا لكِ اليوم هذه المجموعة المميزة من إطلالات دلال الدوب الرائعة، ألقي نظرة عليها، واستوحي إطلالتك القادمة منها.

هذا المحتوى من ليالينا