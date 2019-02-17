ودعي القشرة بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 03:59 مساء

قشرة الشعر من المشاكل المزعجة التي تسبب تلفًا في المظهر العام لشعرك لأنها تظهر بوضوح بين خصلات الشعر أو على الكتفين وتسبب الحكة وضعف بوصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه، لذلك نقدم إليكِ وصفة سحرية منزلية تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «فاشون».

المكونات وطريقة التطبيق
- بيكربونات الصوديوم أو البكينج مادة مضادة للحموضة ، فتمنع نمو الفطريات في فروة الرأس عن طريق إذابة ملعقة من بيكربونات الصوديوم في ربع كوب ماء، ثم تدلك فروة الرأس بالمحلول لمدة 3 دقائق، ثم يغسل.
تكرر العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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