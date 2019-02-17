ودعي القشرة بهذه الطريقة

قشرة الشعر من المشاكل المزعجة التي تسبب تلفًا في المظهر العام لشعرك لأنها تظهر بوضوح بين خصلات الشعر أو على الكتفين وتسبب الحكة وضعف بوصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه، لذلك نقدم إليكِ وصفة سحرية منزلية تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «فاشون».