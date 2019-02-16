فساتين شهر الحب بتوقيع نجوى زهران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 01:44 مساء

نقدم لك أحدث تصميمات مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران الذي قدمته مؤخرا في عرض كبيروسط عدد من مشاهير الفن ونجوم المجتمع أبرزهم النجم مصطفي فهمي وزوجته، الفنان ماجد المصري، الفنانة دينا فؤاد مع مجموعة من رجال وسيدات المجتمع والصحفيين والإعلاميين.

حرصت نجوى زهران على تقديم مجموعة مجموعة أنيقة ومختلفة من الملابس النسائية التي تواكب موضة العصر، ومناسبة لكثير من الأزواق حيث قدمت مجموعة مكونة من 150 قطعة بتصميمات مختلفة ومميزة منها الفساتين والجامبسوت والبدل بتصميم جديد ، زيين بعضهم بالتطريزات الأنيقة التي أضافت طابع الرقي، ومنها ما زيين باللؤلؤ الأبيض أو الريش أو "الشراشيب" اللامعة .

اما عن الألوان فاستخدمت عدد كبير ومتنوع من الألوان الجذابة منها الأبيض والأسود والأزرق والبيبي بلو والأخضر وأكثر من درجة من درجات النود والبنفسجي ، والأحمر ليتماشى مع شهر الحب كما استخدمت أكثر من خامة في التصنيع أبرزها الستان والشيفون، تواجدت عدسة فاشون فوكس في هذا الحدث المهم لتنقل لكم كل ماهو جديد ، والتقطنا لكم صور المجموعة الجديدة لمصممة الأزياء نجوى زهران.

شاهدي معنا الفساتين واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.
 

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