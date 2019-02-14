تخلصي من انتفاخات العين والهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 11:55 صباحا
تخلصي من انتفاخات العين والهالات السوداء (أرشيفية:انترنت)

تواجه العيون الكثير من المشاكل، مثل التجاعيد والهالات السوداء والتورمات للعديد من الأسباب.

فتقول الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن البشرة المحيطة بالعينين تعد أكثر نحافة بمعدل نحو 4 مرات مقارنة ببقية بشرة الوجه، وتحتوي على القليل من الأنسجة الدهنية تحت الجلد والقليل من الغدد الدهنية، التي تحمي البشرة من الجفاف، الذي يمهد الطريق لظهور التجاعيد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية .

ولمواجهة التجاعيد توصي الرابطة بمحاربة الجفاف من خلال إمداد البشرة بالرطوبة، خاصة مع التقدم في العمر بدءًا من عمر 25 عامًا، حيث يتراجع إنتاج الكولاجين ومن ثم تفقد البشرة مرونتها ومظهرها المشدود.

ولترطيب البشرة حول العينين ينبغي استخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك، في حين يمكن محاربة الشيخوخة والتجاعيد بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين C أو فيتامين E أو الببتيد «Peptide».

كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين A «الرتينول»، الذي يعمل على تنشيط عملية أيض الخلايا، ومن المهم أيضًا استعمال كريم وقاية من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية «SPF» عال نهارًا لأن الأشعة فوق البنفسجية تعتبر العامل الرئيسي لشيخوخة البشرة المبكرة.

ومن جانبها أشارت خبيرة التجميل الألمانية، بيرغيت هوبر، إلى أن نحافة البشرة حول العينين تتسبب في ظهور الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية تحت الجلد فيما يعرف بالهالات السوداء، التي تفقد العين شبابها وتجعلها تبدو متعبة ومرهقة.

وترتبط حدة مظهر الهالات السوداء ببعض العوامل مثل التغذية وأسلوب الحياة؛ حيث تعد الهالات البنية المائلة للأسود مؤشرًا على نقص الحديد، في حين تشير الهالات الحمراء المائلة للأزرق إلى نقص المغنيسيوم. كما تزداد حدة الهالات بسبب قلة النوم وقلة السوائل.

ولمواجهة الهالات السوداء ينبغي أخد قسط كاف من النوم وإمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات على نحو كاف، مع شرب السوائل بكميات كافية. كما يمكن إخفاء الهالات السوداء بواسطة المكياج مثل الكونسيلر، الذي يحتوي على جزيئات عرق اللؤلؤ، التي تعكس الضوء.

وبدوره أشار فنان التجميل الألماني بيتر شميدينغر إلى أن التورمات تظهر نتيجة لانتفاخ الأكياس الدمعية، وذلك بسبب قلة النوم أو التوتر النفسي أو بعض الأمراض مثل تكدس السائل اللمفاوي.

وإلى جانب أخذ قسط كاف من النوم ليلًا بمعدل لا يقل عن 7 ساعات، يمكن مواجهة التورمات بواسطة كريم عيون يحتوي على الكافيين، لأنه يعمل على إزالة التورم وتنشيط سريان الدم في المنطقة.

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